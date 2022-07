Covid | contagi stabili in Campania | crescono le degenze

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 12.612 i positivi del giorno insui 45.345 test effettuati per un indice dio pari al 27,81% in linea con il dato di ieri (27,74%). Le vittime accertate sono 5 nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri 3 persone decedute in precedenza ma registrate solo ieri. Quanto ai posti letto di terapia intensiva occupati sono 27 (-2 rispetto a ieri). Aumentano sensibilmente invece i posti letto di degenza occupati 734 a fronte dei 684 occupati ieri (+50). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 12.612 di cui: Positivi all’antigenico: 11.883 Positivi al molecolare: 729 Test: 45.345 di cui: Antigenici: 39.086 Molecolari: 6.259 Deceduti: 5 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base ...

