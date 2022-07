Covid | arriva la nuova variante “Centaurus” | ecco la sua strana storia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ancora una volta parliamo di un’altra sottodel virus. Ancora una volta, la pandemia ci ha messo di fronte ad unasfida. “”. Questo il nome dellasottoOmicron Ba.2.75. E, ovviamente, sta allarmando gli esperti data la sua elevata trasmissibilità. La sua ‘’ non è in realtà tanto diversa dalle altre. Se non, l’origine del suo nome “data da un tizio qualunque”. Leggi anche:, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento” Lasotto” Per la prima volta, è stata identificata a Maggio in India. Dopo non troppo tempo, è stata registrata poi in altri Paesi, tra cui: Germania, Australia, Regno Unito, Canada. L’Ecdc l’ha definitiva ...