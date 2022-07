Covid | 107 122 nuovi casi e 105 decessi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 107.122 ipositivi in Italia, su un totale di 408.096 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Il tasso di positività è del 26,2%. I morti sono 105, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 169.601. I ricoverati negli ospedali italiani persono 10.115 (+289), dei quali 391 in terapia intensiva (+53).(ITALPRESS).

