Covid, 1.369 casi a Bergamo: in Lombardia positivo il 25% dei tamponi (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 1.369 i nuovi positivi al Covid in provincia di Bergamo, 14.429 in Lombardia a fronte di 56.904 tamponi (il 25,3% del totale). Negli ospedali del territorio aumentano i ricoveri, sia nei reparti ordinari (+49) che in terapia intensiva (+2). Sono invece 29 i decessi. Sempre in Lombardia, sono 17 mila le 'quarte dosi' di vaccino somministrate dal 12 luglio ad oggi alle persone di età pari o maggiore di 60 anni e ai cittadini fragili dai 12 anni in su. In poco più di 24 ore, per il mese di luglio, sono stati fissati quasi 80 mila appuntamenti. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 56.904, totale complessivo: 39.332.915 – i nuovi casi positivi: 14.429 – in terapia intensiva: 42 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.455 (+49) – i decessi, totale ...

