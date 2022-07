Così l'azienda calcio perde un milione di euro al giorno (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Oltre 4 miliardi di debiti in 12 anni, in pratica un milione di euro al giorno. Quattro società su cinque con bilanci in perdita. Un costo del lavoro aumentato "in modo spropositato" che, al netto delle plusvalenze, rappresenta il 92% del fatturato complessivo dei club. Questi "i dati impietosi" contenuti nella dodicesima edizione del Reportcalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers) e presentato dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, negli studi di Sky Sport. "Questi dati sono un monito importante per il nostro mondo - ha spiegato il numero uno della Figc - Abbiamo attraversato un momento di grande criticità sotto il profilo dell'indebitamento e negli ultimi 12 anni ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Oltre 4 miliardi di debiti in 12 anni, in pratica undial. Quattro società su cinque con bilanci in perdita. Un costo del lavoro aumentato "in modo spropositato" che, al netto delle plusvalenze, rappresenta il 92% del fatturato complessivo dei club. Questi "i dati impietosi" contenuti nella dodicesima edizione del Report, il documento sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia (PricewaterhouseCoopers) e presentato dal presidente della Feder, Gabriele Gravina, negli studi di Sky Sport. "Questi dati sono un monito importante per il nostro mondo - ha spiegato il numero uno della Figc - Abbiamo attraversato un momento di grande criticità sotto il profilo dell'indebitamento e negli ultimi 12 anni ...

