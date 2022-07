Così lavora la squadra di spie cinesi negli Usa (Di giovedì 14 luglio 2022) Anthony Ziburis è un ex agente penitenziario e guardia del corpo nello stato della Florida, si è rivolto ad Arthur Liu, padre della pattinatrice olimpica Alyssa Liu, per chiedere i loro passaporti. Tempo dopo, l’Fbi telefonò al dissidente e attivista dell’opposizione al governo cinese, radicato in California, per avvertirlo che era stato vittima dello spionaggio di Pechino. “Mi hanno detto che il governo cinese aveva inviato spie nella Bahia di San Francisco per prendere informazioni sul mio passaporto e quello di mia figlia – ha raccontato Liu alla Bbc -. Direi che non sono rimasto scioccato ma ho pensato, questa gente la sta prendendo sul serio”. La missione di Ziburis era spiare e screditare i dissidenti cinesi per i servizi di intelligence di Pechino. Secondo alcuni report, tra le vittime dello spionaggio c’erano due cittadini americani, Liu e Yan ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Anthony Ziburis è un ex agente penitenziario e guardia del corpo nello stato della Florida, si è rivolto ad Arthur Liu, padre della pattinatrice olimpica Alyssa Liu, per chiedere i loro passaporti. Tempo dopo, l’Fbi telefonò al dissidente e attivista dell’opposizione al governo cinese, radicato in California, per avvertirlo che era stato vittima dello spionaggio di Pechino. “Mi hanno detto che il governo cinese aveva inviatonella Bahia di San Francisco per prendere informazioni sul mio passaporto e quello di mia figlia – ha raccontato Liu alla Bbc -. Direi che non sono rimasto scioccato ma ho pensato, questa gente la sta prendendo sul serio”. La missione di Ziburis era spiare e screditare i dissidentiper i servizi di intelligence di Pechino. Secondo alcuni report, tra le vittime dello spionaggio c’erano due cittadini americani, Liu e Yan ...

