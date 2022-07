Cos’è questa storia che i parlamentari non vogliono far cadere il governo prima del 24 settembre? (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è una data che, in queste ore di crisi di governo, viene ripetuta continuamente. Si tratta della data del 24 settembre 2022, giorno in cui sarebbero trascorsi 4 anni, sei mesi e un giorno dall’inizio della legislatura. questa distanza temporale è quella che normalmente si rende necessaria per far scattare l’indennità parlamentare per deputati e senatori. Ed è per questo motivo che, diversi analisti e commentatori, hanno indicato proprio questa data come possibile orizzonte della legislatura e come momento di svolta per una possibile crisi di governo. Ma ha senso fare questo ragionamento? LEGGI ANCHE > Tutte le date fondamentali che il governo si perderà con la crisi Pensione parlamentari, da quando scatta? In realtà, qui si vanno a confrontare due scuole di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è una data che, in queste ore di crisi di, viene ripetuta continuamente. Si tratta della data del 242022, giorno in cui sarebbero trascorsi 4 anni, sei mesi e un giorno dall’inizio della legislatura.distanza temporale è quella che normalmente si rende necessaria per far scattare l’indennità parlamentare per deputati e senatori. Ed è per questo motivo che, diversi analisti e commentatori, hanno indicato propriodata come possibile orizzonte della legislatura e come momento di svolta per una possibile crisi di. Ma ha senso fare questo ragionamento? LEGGI ANCHE > Tutte le date fondamentali che ilsi perderà con la crisi Pensione, da quando scatta? In realtà, qui si vanno a confrontare due scuole di ...

