Cosa pensano dei 5 Stelle i ‘mitici’ (giovani) volontari della Festa dell’Unità del Pd Napoli. Sorprese (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Cosa pensano i “mitici” militanti del Partito Democratico alla Festa dell’Unità di Napoli? Presso il gazebo dedicato al tesseramento, qui, in piazza Municipio, si dà il cambio un gruppo di ragazzi. Sono tutti giovanissimi. E mentre sul palco inizia il dibattito di giornata, un’altra discussione che prende piede è quella sul rapporto da tenere con il Movimento 5 Stelle. A Roma, i grillini stanno terremotando il Governo Draghi creando non pochi grattacapi alla segreteria di Enrico Letta. Ma qui a Napoli, può essere una sorpresa: i nervi sono ben saldi Allora: è il caso di continuare a governare Napoli con loro? Per questi ragazzi, sì. Il primo a parlare è Raffaello Nuzzo: 21 anni, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutii “mitici” militanti del Partito Democratico alladi? Presso il gazebo dedicato al tesseramento, qui, in piazza Municipio, si dà il cambio un gruppo di ragazzi. Sono tuttissimi. E mentre sul palco inizia il dibattito di giornata, un’altra discussione che prende piede è quella sul rapporto da tenere con il Movimento 5. A Roma, i grillini stanno terremotando il Governo Draghi creando non pochi grattacapi alla segreteria di Enrico Letta. Ma qui a, può essere una sorpresa: i nervi sono ben saldi Allora: è il caso di continuare a governarecon loro? Per questi ragazzi, sì. Il primo a parlare è Raffaello Nuzzo: 21 anni, ...

Pubblicità

fdicos10 : ????Roma 2025. Sperimentando il futuro: digitalizzazione della mobilità urbana. 12 luglio con esperti, istituzioni e… - MariaRo90140382 : RT @alorac_22: Riflessione generale, popolo di Twitter, ma come fanno certe persone a sentirsi così poco umili? Che cosa pensano di avere f… - tommoxcliff : RT @alorac_22: Riflessione generale, popolo di Twitter, ma come fanno certe persone a sentirsi così poco umili? Che cosa pensano di avere f… - Chiarasol2 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Cosa ne pensano i tuoi alleati? - RaffaeleZagari1 : RT @alorac_22: Riflessione generale, popolo di Twitter, ma come fanno certe persone a sentirsi così poco umili? Che cosa pensano di avere f… -