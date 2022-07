CorSera | controffensiva del Napoli per Dybala | offerti 6 milioni di ingaggio per 5 anni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Neanche il tempo per metabolizzare l’addio di Koulibaly che ilha sferrato lain attacco, formalizzando l’offerta all’entourage di Paulo”. Lo scrive il Corriere della Sera. Ilva all’attacco dell’argentino. L’offerta è la seguente: “E così mentre il difensore era in volo da Milano a Londra (oggi si sottoporrà alle visite mediche con il Chelsea), il club di Aurelio De Laurentiis ha proposto all’argentino ex Juve seidiper cinque, investendo, in teoria, lo stipendio che aveva destinato al senegalese se avesse accettato l’offerta di rinnovo”. “Quella delè la prima offerta, dopo quella di inizio mercato dell’Inter, arrivata ai suoi intermediari. Che dovranno adesso sottoporla al giocatore ...