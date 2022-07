Corriere dello Sport – Marcelo ultima idea per la difesa

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 15:41:24 Il CdS: Il Monza sogna in grande per la sua prima stagione in Serie A. Le ambizioni di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono molto elevate, come dimostrato dall’ambizioso mercato portato avanti dallo storico duo del Milan. A riprova di ciò, tra i tanti nomi circolati in questo periodo, se ne aggiunge uno davvero grosso per il reparto difensivo, ovvero, che ha da poco concluso la sua esperienza al Real Madrid. Guarda il video, punizione pazzesca ed esultanza… alla CR7!ultimo di una lunga lista di obiettivi Il desiderio di Berlusconi e Galliani è semplice: il Monza non deve lottare per non retrocedere, ma deve imporsi fin da subito tra le prime 10 della Serie A. Per fare questo si stanno sondando nomi di primissimo piano, magari usciti leggermente dai riflettori oppure a fine ...