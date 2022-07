Contro la linea Conte. Dieni twitta: "Si conta stando dentro. Non condivido". D'Incà: "Regaliamo l'Italia alla destra" (Di giovedì 14 luglio 2022) Critici dentro M5S, secondo quanto trapela, anche il capogruppo alla Camera Davide Crippa e l'ex viceministro Stefano Buffagni: "Scelta sbagliata" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 luglio 2022) CriticiM5S, secondo quanto trapela, anche il capogruppoCamera Davide Crippa e l'ex viceministro Stefano Buffagni: "Scelta sbagliata"

Pubblicità

mdipatrizi5 : @il_pucciarelli @repubblica @eziomauro La Repubblica di oggi da vecchia abbonata, non è quella che creò 40 anni f… - paoloigna1 : Contro la linea Conte. Dieni twitta: 'Si conta stando dentro. Non condivido'. D'Incà: 'Regaliamo l'Italia alla dest… - GiulioCiminello : @augustociardi75 @tito_claudio I 5stelle e la lega Salvini prendono soldi da Putin È noto e ufficiale Quindi il gov… - HariSel95300131 : @A_Carioti @Corriere Giudizio equilibrato, in linea con de mortuis nil nisi bonum. Scompare il vero protagonista e… - GiusyBelfiore : Non so come andrà a finire questa #crisigoverno ma è chiaro, dopo il duro discorso di ieri, che #Conte continuerà l… -