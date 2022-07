Contenuti inediti per Ballando con le stelle: ecco di che si tratta (Di giovedì 14 luglio 2022) La prossima edizione di Ballando con le stelle porterà con sé tantissime sorprese. Anche se la scelta del cast è ancora in corso, la produzione si sta già concentrando sulle nuove caratteristiche da inserire nel format. Stando a quanto riportato da TvBlog, sembra che, al consueto appuntamento del sabato sera, ne verrà aggiunto uno nuovo. Lo scopo sarà quello di valorizzare ciò che avviene dietro le quinte. I fuori onda sono sempre stati un elemento prezioso per il programma di Milly Carlucci, però, pare che, questa volta, avranno uno spazio tutto loro. Tante novità a Ballando con le stelle: in arrivo un appuntamento speciale Ballando con le stelle sta per tornare con una nuova edizione. Nella stagione autunnale, oltre alle classiche vicende del sabato sera, sarà possibile assistere a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 luglio 2022) La prossima edizione dicon leporterà con sé tantissime sorprese. Anche se la scelta del cast è ancora in corso, la produzione si sta già concentrando sulle nuove caratteristiche da inserire nel format. Stando a quanto riportato da TvBlog, sembra che, al consueto appuntamento del sabato sera, ne verrà aggiunto uno nuovo. Lo scopo sarà quello di valorizzare ciò che avviene dietro le quinte. I fuori onda sono sempre stati un elemento prezioso per il programma di Milly Carlucci, però, pare che, questa volta, avranno uno spazio tutto loro. Tante novità acon le: in arrivo un appuntamento specialecon lesta per tornare con una nuova edizione. Nella stagione autunnale, oltre alle classiche vicende del sabato sera, sarà possibile assistere a ...

Pubblicità

SerieTvserie : Ballando con le stelle 2022, la novità dei contenuti inediti in esclusiva su Rai play (Retroscena TvBlog) - FabioTraversa : Ballando con le stelle 2022, la novità dei contenuti inediti in esclusiva su Rai play (Retroscena TvBlog) - isa73cal : #ClaudioSona Cla sta rispondendo alle domande ?? e intanto vi annuncio che il suo profilo su bereal si sta arricchen… - subby_ron : RT @MissAliceColli: Seguimi su OF per contenuti inediti ?????? -