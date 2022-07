Concorso Straordinario bis. Il 21 luglio ore 16.00 non perderti il webinar di Eurosofia sulle assegnazioni e sulle rinunce (Di giovedì 14 luglio 2022) Segui l’incontro informativo gratuito: “Concorso Straordinario bis. Tanti i dubbi riguardanti assegnazione e rinuncia dei posti.” Registrati al seguente LINK per partecipare ad un ampio dibattito di chiarimenti. Torna l’appuntamento con Eurosofia webinar, per fare il punto sull’imminente Concorso Straordinario Bis. I 35.800 i candidati che hanno presentato domanda per partecipare al Concorso Straordinario bis, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Segui l’incontro informativo gratuito: “bis. Tanti i dubbi riguardanti assegnazione e rinuncia dei posti.” Registrati al seguente LINK per partecipare ad un ampio dibattito di chiarimenti. Torna l’appuntamento con, per fare il punto sull’imminenteBis. I 35.800 i candidati che hanno presentato domanda per partecipare albis, L'articolo .

