Concorso straordinario bis: conoscenza dell’argomento, metodologie didattiche, inglese B2. Ma anche padronanza linguistica e grammaticale: cosa viene valutato nella prova (Di giovedì 14 luglio 2022) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: per numerose classi di Concorso le commissioni pubblicano le relative griglie di valutazione della prova orale. Ricordiamo che la procedura si basa su prova orale (non c'è punteggio minimo) e valutazione titoli. Vince chi, sommando i punteggi, si colloca nel numero dei posti a bando. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: per numerose classi dile commissioni pubblicano le relative griglie di valutazione dellaorale. Ricordiamo che la procedura si basa suorale (non c'è punteggio minimo) e valutazione titoli. Vince chi, sommando i punteggi, si colloca nel numero dei posti a bando. L'articolo .

