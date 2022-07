Concorso per docenti, il dossier del professore universitario: “Su 100 quesiti, quaranta sono sbagliati. Invierò tutto al ministero” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Su cento quesiti del Concorso ordinario per docenti 40 sono sbagliati. Ho pronto un dossier di quattrocento pagine da mandare al ministero dell’Istruzione per mostrare e spiegare tutti gli errori che sono stati individuati nei test”. A parlare è il professor Massimo Arcangeli, docente di linguistica all’Università di Cagliari che da mesi raccoglie gli errori che gli vengono segnalati da coloro che stanno facendo la prova concorsuale per diventare docente. Nella raccolta di Arcangeli, pubblicata per ora sul suo profilo Facebook, c’è di tutto. Partiamo dal più assurdo: “Qual è la configurazione elettronica del fluoro (F)?”. Non siamo di fronte ad uno sbaglio per distrazione ma a correzioni grammaticali da penna blu. Ecco alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Su centodelordinario per40. Ho pronto undi quattrocento pagine da mandare aldell’Istruzione per mostrare e spiegare tutti gli errori chestati individuati nei test”. A parlare è il professor Massimo Arcangeli, docente di linguistica all’Università di Cagliari che da mesi raccoglie gli errori che gli vengono segnalati da coloro che stanno facendo la prova concorsuale per diventare docente. Nella raccolta di Arcangeli, pubblicata per ora sul suo profilo Facebook, c’è di. Partiamo dal più assurdo: “Qual è la configurazione elettronica del fluoro (F)?”. Non siamo di fronte ad uno sbaglio per distrazione ma a correzioni grammaticali da penna blu. Ecco alcuni ...

