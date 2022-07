Con le sue giravolte, Elon Musk ha soltanto danneggiato Twitter (Di giovedì 14 luglio 2022) Twitter potrebbe fare causa a Elon Musk. L’acquisizione del social network dell’uccellino da parte dell’uomo più ricco del mondo doveva essere una delle più importanti, ricche e glamour del settore, ora rischia di diventare una controversia molto aspra. L’imprenditore conosce bene la piattaforma, è un utente esperto, navigato, ha 100 milioni di follower. Un giorno di aprile era entrato a gamba tesa nel mercato offrendo 44 miliardi di dollari per acquistare tutta l’azienda: per molti, 54,20 dollari per azione un buon prezzo, lo pensava anche il consiglio di amministrazione di Twitter. Però Musk non si è limitato alla dichiarazione d’intenti, ha voluto insistere sul fatto che la società avrebbe funzionato molto meglio con lui al comando, ha denigrato i dirigenti attuali, ha ridicolizzato le politiche sui ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 luglio 2022)potrebbe fare causa a. L’acquisizione del social network dell’uccellino da parte dell’uomo più ricco del mondo doveva essere una delle più importanti, ricche e glamour del settore, ora rischia di diventare una controversia molto aspra. L’imprenditore conosce bene la piattaforma, è un utente esperto, navigato, ha 100 milioni di follower. Un giorno di aprile era entrato a gamba tesa nel mercato offrendo 44 miliardi di dollari per acquistare tutta l’azienda: per molti, 54,20 dollari per azione un buon prezzo, lo pensava anche il consiglio di amministrazione di. Perònon si è limitato alla dichiarazione d’intenti, ha voluto insistere sul fatto che la società avrebbe funzionato molto meglio con lui al comando, ha denigrato i dirigenti attuali, ha ridicolizzato le politiche sui ...

