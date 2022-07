Con grande orgoglio da Monreale presentiamo Ciro Gagliano | lo storico fruttivendolo bagherese

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 14 luglio 2022) https://filodiretto.it/wp-content/uploads/2022/07/VID-20220713-WA0102.mp4– Com’è nata la tua passione per la cucina? “È innata, direi! La mia passione per i fornelli nasce fin da piccolo. Non ho avuto un maestro. La considero il mio svago, il mio tempio, la mia tela dove creare e sperimentare i miei piatti. Se c’è una cucina, io sono lì”. Stiamo parlando di, 37enne,di Bagheria, con la passione per la cucina. Il suo negozio si trova in via Alcide de Gasperi 22. È un negozio colorato, con un’apertura che ti invoglia ad entrare.ci ha accolti con tanto entusiasmo, facendoci gustare i suoi piatti spettacolari. “La cucina siciliana è semplicemente arte e vanta un’eredità culinaria invidiabile. È una ...