Come sta Marcell Jacobs? Recupero completo, ai Mondiali per stupire. Kerley guida gli avversari (Di giovedì 14 luglio 2022) Marcell Jacobs punta a essere grande protagonista ai Mondiali, che scatteranno domani a Eugene (Oregon, USA). Cosa possiamo aspettarci dal Campione Olimpico dei 100 metri? Quali sono le sue reali ambizioni? Come sta e Come si è avvicinato alla rassegna iridata dopo i tanti problemi avuti in stagione? Quali sono gli avversari da tenere in maggiore considerazione? Come STA Marcell Jacobs? A questa domanda ha risposto lo stesso atleta nelle dichiarazioni rilasciate alla vigilia della competizione: “Come sto? Mettiamola così: oggi sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100%. Sono qui e adesso mi butto, sono venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte”. Ricordiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)punta a essere grande protagonista ai, che scatteranno domani a Eugene (Oregon, USA). Cosa possiamo aspettarci dal Campione Olimpico dei 100 metri? Quali sono le sue reali ambizioni?sta esi è avvicinato alla rassegna iridata dopo i tanti problemi avuti in stagione? Quali sono glida tenere in maggiore considerazione?STA? A questa domanda ha risposto lo stesso atleta nelle dichiarazioni rilasciate alla vigilia della competizione: “sto? Mettiamola così: oggi sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100%. Sono qui e adesso mi butto, sono venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte”. Ricordiamo ...

Pubblicità

forumJuventus : Allegri: 'Sono contento di come sta lavorando la società sul mercato. De Ligt? Se dovesse partire sarà rimpiazzato… - vaticannews_it : #PapaFrancesco a @TUPrensa: se rinunciassi, rimarrei a Roma come vescovo emerito. Parla dell'ipotesi di andare a Sa… - Eurosport_IT : Parole che ci scaldano il cuore ?? Forza Stefano ???? Le sue parole complete… - ziidonald : @marattin La recessione sta, arrivando grazie alle piattole globaliste, non lo dico io che non sono un sfigato econ… - Meira85253235 : @PBerizzi Non si sessualizzano i bambini come sta accadendo in America. Basta andare su Internet per vedere in It… -