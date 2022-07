Come non detto, il “lago” sulla Marmolada risale al 2009: la smentita degli esperti (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Il lago spuntato sul ghiacciaio della Marmolada risale al 2009. Reihnold Messner, che l’aveva postata sui social, viene smentito dagli esperti, Come riporta Tgcom24. lago sulla Marmolada, la foto è datata Avevamo pubblicato ieri riguardo il lago spuntato sulla Marmolada che, secondo le prime fonti, pareva essere del maggio di quest’anno. A seguito della smentita degli esperti, rettifichiamo e ci scusiamo. L’immagine postata da Reinhold Messner, virale sul web, infatti risale al 2009. Gli esperti del servizio anti-valanghe dell’Arpav non hanno dubbi. La parte della parete ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Ilspuntato sul ghiacciaio dellaal. Reihnold Messner, che l’aveva postata sui social, viene smentito dagliriporta Tgcom24., la foto è datata Avevamo pubblicato ieri riguardo ilspuntatoche, secondo le prime fonti, pareva essere del maggio di quest’anno. A seguito della, rettifichiamo e ci scusiamo. L’immagine postata da Reinhold Messner, virale sul web, infattial. Glidel servizio anti-valanghe dell’Arpav non hanno dubbi. La parte della parete ...

