“Come Maradona | il migliore del mondo” Specchia si iscrive al gruppo delle madamine di Draghi

Bimbo di Mario Draghi. Nell'edizione del 14 luglio di Omnibus, talk show mattutino di La7 condotto da Flavia Fratello, è ospite il giornalista Francesco Specchia, che azzarda un paragone eccellente per il presidente del Consiglio: "I partiti devono farsi un esame di coscienza. Abbiamo il miglior centravanti, il migliore 10 al mondo, un Diego Armando Maradona e lo facciamo giocare in porta. E Draghi purtroppo si è stufato di fare il portiere. Magari para qualche cosa, ma non riesce a segnare". "Questa è bella" si sente in studio sul parallelo fatto in merito alla crisi di governo. Anche la conduttrice partecipa al gioco e scherza: "Per fortuna che una volta si parlava delle bambine di Giuseppe Conte. Le bimbe di Conte. Adesso parlano delle ..."

