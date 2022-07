Come contrastare la morsa di acciaio ed energia

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 luglio 2022) Produttività, controllo delle spese, diversificazione e, solo alla fine, adeguamento dei prezzi agli aumenti... Giancarlo Buffo, numero uno di una brillante impresa metalmeccanica, dà la sua ricetta per affrontare le difficoltà di questo periodo in un settore importante. Lo ammette senza esitare: «Nella mia esperienza di imprenditore non ho mai affrontato una situazione di difficoltàquesta, provocata prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina, un conflitto che getta ombre sul futuro dell’economia mondiale». Con la sua azienda Giancarlo Buffo si è trovato al centro di una tempesta perfetta, stretto tra le impennate dei costi dell’e delle materie prime. Eppure non perde la fiducia, guarda avanti, pensa a diversificare e, insomma, tiene la rotta nel mezzo della bufera. La sua è una storia esemplare che mostrale ...