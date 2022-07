Clizia Incorvaia Covid | il figlio Gabriele Ciavarro colpito dal virus | come sta? Ultimi aggiornamenti

Pubblicità

CronacaSocial : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il doloroso annuncio gela i fan: 'Ecco perché ci separiamo dai nostri figli...'… - smunaylla : Io ti amo tanto Clizia Incorvaia ?????? e pure tanto!!! ??? Lei rinchiusa regala sorrisi a noi.. vi rendete conto?… - zazoomblog : Clizia Incorvaia grandissima novità dell’ultima ora: il web impazza - #Clizia #Incorvaia #grandissima - CheDonnait : L'amaro sfogo di #Clizia e Paolo - StraNotizie : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la sofferente decisione: “Siamo separati' -

, con un post e delle Stories Instagram, ha reso noto che a essere stati colpiti dal Covid non sono stati soltanto lei stessa e il compagno Paolo Ciavarro , ma anche il piccolo ...Sui propri profilie Paolo Ciavarro hanno comunicato di essere risultati positivi al Covid - 19 decidendo di isolarsi per proteggere i propri figli. 'Mi mancano i vostri sorrisi, mi ...Il figlio di Clizia Incorvaia, Gabriele, ha contratto il Covid. Ma come sta oggi il bimbo Cosa è successo Clizia Incorvaia sta combattendo con il Covid: suo figlio Gabriele Ciavarro ha contratto il ...Il Covid ha colpito anche il piccolo Gabriele: il racconto di Clizia Incorvaia che in queste settimane ha afftontato non poche difficoltà.