Clamorosa gaffe dell'Uefa: annuncia la finale di Supercoppa tra Real Madrid e Roma (Di giovedì 14 luglio 2022) Il tweet è rimasto online per meno di 10 minuti, ma la gaffe è comunque Clamorosa. La Uefa ha annunciato sul suo canale social la vendita dei biglietti per la finale di Supercoppa europea, in programma a Helsinki il prossimo 10 agosto. Fin qui tutto corretto. Il profilo Twitter ufficiale dell'organo diretto da Aleksander Ceferin, però, ha sbagliato le due finalista: infatti, oltre al Real Madrid viene citata la Roma. I Blancos sono i vincitori dell'ultima Champions League, ma dovranno sfidare in Finlandia l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League. I giallorossi, che a maggio hanno alzato al cielo la Conference League, non partecipano alla Supercoppa. Una gaffe che anticipa quanto accadrà a partire dal ...

