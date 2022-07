Civitavecchia, pescatori in ginocchio per il caro gasolio: l’appello al Presidente Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) Civitavecchia – Pochi giorni fa il vescovo e il sindaco di Civitavecchia avevano incontrato i pescatori di Civitavecchia, già in difficoltà per il lungo blocco durante la crisi del Covid 19 e oggi in ginocchio per il caro-gasolio. Dando seguito a quanto avevano deciso, hanno scritto una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro per le Politiche Agricole e Forestali Stefano Patuanelli con i sottosegretari Centinaio e Battistoni, per evidenziare “la situazione ormai non più sostenibile relativa ai rincari esagerati dei carburanti, i quali stanno impattando in modo drammatico soprattutto sul settore della pesca. La situazione è talmente insostenibile che spesso è addirittura più conveniente mantenere ferme ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022)– Pochi giorni fa il vescovo e il sindaco diavevano incontrato idi, già in difficoltà per il lungo blocco durante la crisi del Covid 19 e oggi inper il. Dando seguito a quanto avevano deciso, hanno scritto una lettera indirizzata aldel Consiglio Marioe al ministro per le Politiche Agricole e Forestali Stefano Patuanelli con i sottosegretari Centinaio e Battistoni, per evidenziare “la situazione ormai non più sostenibile relativa ai rincari esagerati dei carburanti, i quali stanno impattando in modo drammatico soprattutto sul settore della pesca. La situazione è talmente insostenibile che spesso è addirittura più conveniente mantenere ferme ...

