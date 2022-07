Cinque giorni al Memorial: Vera Farmiga nel trailer della serie Apple sull'uragano Katrina (Di giovedì 14 luglio 2022) Vera Farmiga nel devastante trailer della serie Apple sull'uragano Katrina Cinque giorni al Memorial, in arrivo su Apple TV+ il 12 agosto. Apple TV+ ha diffuso il trailer di Cinque giorni al Memorial, la nuova serie limitata basata su eventi reali e adattata dall'omonimo libro di Sheri Fink. Nata da un'idea del premio Oscar John Ridley e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse, entrambi registi della serie, e con un cast pluripremiato che include Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. e il vincitore dell'Emmy ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022)nel devastanteal, in arrivo suTV+ il 12 agosto.TV+ ha diffuso ildial, la nuovalimitata basata su eventi reali e adattata dall'omonimo libro di Sheri Fink. Nata da un'idea del premio Oscar John Ridley e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse, entrambi registi, e con un cast pluripremiato che include, Cornelius Smith Jr. e il vincitore dell'Emmy ...

Pubblicità

alessiobalbi : da 26 anni ho questa bussola per ritrovare la strada nei giorni confusi. Lui era già un monumento, eppure trovò cin… - fnassetti : RT @alessiobalbi: da 26 anni ho questa bussola per ritrovare la strada nei giorni confusi. Lui era già un monumento, eppure trovò cinque mi… - angelicamiglio : RT @alessiobalbi: da 26 anni ho questa bussola per ritrovare la strada nei giorni confusi. Lui era già un monumento, eppure trovò cinque mi… - poeticmartina : tra cinque giorni faccio diciannove anni e tra una settimana parto per Corfù con le mie amiche, amo il mese di luglio?? - BluDiChina : @AdrianaSpappa @SimonaBosch Fa cinque giorni di sinusite, fine del covid. Noi altri 6 neanche positivi al tampone (… -