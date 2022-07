Cinema | le uscite del weekend 14-17 luglio | arriva “X – A Sexy Horror Story” ma scatta la censura | VM18

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ilsi arricchisce di nuovenel corso deldal 14 al 17X – A, che ottiene il divieto. La pellicola è infatti stata ritenuta troppo estrema. Nel frattempo, in sala torna anche La Principessa Mononoke, grande classico di Hayao Miyazaki. Approda oggi 14nelle sale italiane X – A, di Ti West con Mia Goth e la nuova stella dell’Jenna Ortega. Distribuito in Italia da Midnight Factory, il film non sembra aver però convinto la Commissione per la classificazione delle operetografiche, che lo ha vietato ai minori di 18 anni. Nonostante ...

All' Arena Gabbiano di Senigallia l'appuntamento al cinema per tutta l' estate 2022 è come da tradizione sotto le stelle, grazie alla rassegna 'Film ... Per le nuove uscite e le anteprime, il prezzo d'...