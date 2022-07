Cina: riunione urgente delle banche su boicottaggio mutui (Di giovedì 14 luglio 2022) Le autorità bancarie e vigilanza cinesi hanno convocato una riunione d'urgenza con gli istituti di credito a causa del numero crescente di mutuatari che si rifiutano di ripagare le rate su ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Le autorità bancarie e vigilanza cinesi hanno convocato unad'urgenza con gli istituti di credito a causa del numero crescente di mutuatari che si rifiutano di ripagare le rate su ...

Vietnam chiede più cooperazione economica alla Cina Che, in termini diplomatici, vuol dire che è stata una riunione problematica. 'Il progresso nell'... Pham ha chiesto alla Cina di creare accessi più agili per i viaggiatori e ridurre i tempi di ... Borse attese poco mosse. Occhi puntati sui risultati al Senato Dopo il dato sull'inflazione cpi Usa ben altre le aspettative, Wall Street ha perso terreno, chiudendo però sopra i minimi di giornata. Giovedì a Palazzo Madama si vota il ddl Aiuti, appuntamento impo ...