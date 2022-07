Ciclismo su pista, Vittoria Guazzini e Davide Boscaro trionfano agli Europei Under 23! 5 medaglie per l’Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) l’Italia si è scatenata nella giornata d’apertura degli Europei Under 23 e juniores di Ciclismo su pista. Vittoria Guazzini e Davide Boscaro hanno conquistato la medaglia d’oro tra gli Under 23 sul Velodromo di Anadia (Portogallo): l’azzurra ha dominato l’inseguimento individuale, trionfando in finale contro la britannica Ella Barnwell (3:27.01, ha raggiunto la rivale), il padovano della Colpack Ballan si è imposto nell’eliminazione davanti al tedesco Tim Tom Teutenberg e al polacco Filip Prokopyszyn. Il bottino tricolore è stato arricchito da Lorenzo Anniballi (argento nello scratch juniores, battuto soltanto dal francese Rafal Delhomme), Silvia Zanardi (bronzo nell’inseguimento vinto da ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)si è scatenata nella giornata d’apertura degli23 e juniores disuhanno conquistato la meda d’oro tra gli23 sul Velodromo di Anadia (Portogallo): l’azzurra ha dominato l’inseguimento individuale, trionfando in finale contro la britannica Ella Barnwell (3:27.01, ha raggiunto la rivale), il padovano della Colpack Ballan si è imposto nell’eliminazione davanti al tedesco Tim Tom Teutenberg e al polacco Filip Prokopyszyn. Il bottino tricolore è stato arricchito da Lorenzo Anniballi (argento nello scratch juniores, battuto soltanto dal francese Rafal Delhomme), Silvia Zanardi (bronzo nell’inseguimento vinto da ...

