Ciclismo | Daniele Bennati | “Europeo per velocisti | punto molto su Bettiol per il Mondiale Ai giovani manca la fame di vincere”

(Di giovedì 14 luglio 2022) A 41 anni(soprannominato Pantera) si è messo alle spalle ben 18 stagioni da professionista. Pesce pilota di Mario Cipollini e gregario di capitani come Alberto Contador,è stato uno dei pochi italiani ad aver vinto in tutti e tre i grandi Giri. Per l’arentino quest’anno è cominciata una nuova avventura in maglia azzurra, quella da commissario tecnico della nostra Nazionale., come stai? “Tutto bene. Sono a casa, andrò al Tour gli ultimi giorni”. Com’è il percorso di Europei e Mondiali? “Il percorso dell’facile, sono 800 metri di dislivello, è un percorso dae quindi sarà da portare una squadra che vada forte in pianura. Ildiverso, è sempre veloce, le strade ...

