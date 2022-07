Chi sono i parlamentari M5S che volevano votare la fiducia al governo (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è chi dice no, ma alla fine – probabilmente – seguirà l’onda lunga della decisione presa da Giuseppe Conte dopo il confronto con tutti i parlamentari e dirigenti del MoVimento 5 Stelle. Nella lunga giornata di mercoledì – quella condizionata dagli incontri, dalle trattative e dalle telefonate per trovare un punto di equilibrio -, il dibattito interno all’universo pentastellato è stato acceso. Solo in tarda serata si è arrivati alla decisione critica: uscire dall’Aula del Senato e non votare la fiducia al governo Draghi sul dl Aiuti. Ma c’è chi ha provato (seppur in minoranza) a spingere per un ripensamento e un comportamento differente (soprattutto per via degli effetti) rispetto a quanto accaduto lunedì alla Camere dei deputati. MoVimento 5 Stelle, chi sono quelli che volevano ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è chi dice no, ma alla fine – probabilmente – seguirà l’onda lunga della decisione presa da Giuseppe Conte dopo il confronto con tutti ie dirigenti del MoVimento 5 Stelle. Nella lunga giornata di mercoledì – quella condizionata dagli incontri, dalle trattative e dalle telefonate per trovare un punto di equilibrio -, il dibattito interno all’universo pentastellato è stato acceso. Solo in tarda serata si è arrivati alla decisione critica: uscire dall’Aula del Senato e nonlaalDraghi sul dl Aiuti. Ma c’è chi ha provato (seppur in minoranza) a spingere per un ripensamento e un comportamento differente (soprattutto per via degli effetti) rispetto a quanto accaduto lunedì alla Camere dei deputati. MoVimento 5 Stelle, chiquelli che...

