Chi sarà il prossimo? L' ironia di Medvedev su Draghi e BoJo

Pubblicità

borghi_claudio : Sono troppo felice. Affondare il green pass in casa di chi l'ha inventato è un colpo mortale per il futuro dello st… - GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - Agenzia_Ansa : Post sarcastico su Telegram di Dmitri Medvedev, vice presidente del Consiglio di Sicurezza. Il falco russo ha posta… - Luxgraph : Medvedev: «Via Johnson e Draghi, chi sarà il prossimo?» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: Medvedev: 'Prima Johnson poi Draghi, i migliori amici dell'Ucraina se ne vanno: chi sarà il prossimo?' #johnson #drag… -

... in piazza Gae Aulenti a Milano, ha infiammato gli interisti intonando: 'non salta rossonero è'.una bella sfida, stiamo lavorando molto bene'. E ancora: 'Questa maglia rappresenta molto, l'...Il falco russo ha postato le foto in successione di Boris Johnson e Mario Draghi, poi una figura in nero con il punto interrogativo che sta a significare 'il prossimo'. Già nei giorni ...