Chi sarà il nuovo capitano del Napoli? Spunta un nome a sorpresa in attesa di… (Di giovedì 14 luglio 2022) capitano Napoli. Con la partenza di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, i tifosi sono curiosi di sapere chi sarà il nuovo capitano del Napoli. Tre sono i nomi in lizza: Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Piotr Zielinski. Di Lorenzo sarebbe il favorito anche se Mario Rui è l'atleta che, al momento, è il più 'anziano' in rosa e potrebbe Spuntarla. E' ovvio che se, poi, Dries Mertens dovesse trovare l'accordo con la società, non ci sono dubbi che sarà lui il capitano. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

