Chi minaccia Israele per il gas nel Mediterraneo (Di giovedì 14 luglio 2022) Il leader di Hezbollah filo-iraniano ha avvertito che non permetterà a “nessuno” di operare nei giacimenti di petrolio e gas offshore se al Libano sarà impedito di esercitare i “diritti” minerari nelle aree al largo delle sue coste. Un’altra rivendicazione sul dossier energetico dopo quelle avanzate a Cipro dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan che, di fatto, hanno fino ad oggi bloccato il progetto del gasdotto Eastmed. Nasrallah “Faremo su e giù per tutti”, ha detto Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah mentre il Libano è in trattative con Israele, mediati dagli Usa, per tracciare confini marittimi che possano determinare il destino delle risorse appartenenti a ciascun Paese. Israele ha già avviato le perforazioni nel campo di Karis con una nave della compagnia Energean, mentre dieci giorni fa le forze armate israeliane hanno ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Il leader di Hezbollah filo-iraniano ha avvertito che non permetterà a “nessuno” di operare nei giacimenti di petrolio e gas offshore se al Libano sarà impedito di esercitare i “diritti” minerari nelle aree al largo delle sue coste. Un’altra rivendicazione sul dossier energetico dopo quelle avanzate a Cipro dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan che, di fatto, hanno fino ad oggi bloccato il progetto del gasdotto Eastmed. Nasrallah “Faremo su e giù per tutti”, ha detto Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah mentre il Libano è in trattative con, mediati dagli Usa, per tracciare confini marittimi che possano determinare il destino delle risorse appartenenti a ciascun Paese.ha già avviato le perforazioni nel campo di Karis con una nave della compagnia Energean, mentre dieci giorni fa le forze armate israeliane hanno ...

