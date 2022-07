Chi è Noemi Bocchi | indicata come nuova fidanzata di Totti

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - noemi_ragona : @mariatinagreco No, è della ditta dei pullman. Chi è interessato al pullman, deve chiamare loro - zazoomblog : Separazione Totti-Blasi il migliore amico del Pupone torna a parlare: Vi dico chi è davvero Noemi Bocchi -… - infoitinterno : Le immagini esclusive di Francesco Totti e Noemi Bocchi su Chi che titola: “La colpa è nel mezzo” - ParliamoDiNews : Noemi Bocchi, chi è la nuova fiamma di Francesco Totti | Intrattenimento #FrancescoTotti #IlaryBlasi… -

Non solo i diretti interessati, che si sono detti addio dopo 20 anni d'amore, ma anche l'ipotetica nuova fiamma dell'ex Capitano della Roma,Bocchi . Le foto comparse sul settimanale di...... tre appuntamenti gratuiti rivolti essenzialmente asi è visto togliere dalla pandemia momenti ... LDA, Lil Jolie, Matteo Romano, Michele Bravi, Mr Rain, Naicok, Nika Paris,, Riki, Rocco Hunt, ...Totti-Blasi: nonostante il silenzio degli interessati, gli altri parlano. Melory Blasi rompe il silenzio e Nuccetelli risponde. Noemi Bocchi non parla ...Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Dopo tanti anni insieme la coppia è scoppiata. Una rottura che ha lasciato l'amaro in bocca a tifosi, fan e romantici, che credevano in questo amore cos ...