Chelsea | Tuchel | «Ronaldo? L’attaccante al momento non è la priorità»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Thomas, allenatore del, ha parlato a Sky Sport Uk riguardo ad un possibile arrivo diThomas, allenatore del, ha parlato a Sky Sport Uk riguardo ad un possibile arrivo di. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Prendere un altro attaccante non è la. Non lo escludo, ma ora non è la. Laora è la difesa, non è un segreto. Da lì vedremo cosa sarà possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per Cr7 solo il Bayern Madrid 12/04/2022 - Champions League / Real Madrid -/ foto Imago/Image Sport nella foto: ThomasIlsi defila dalla corsa a Cristiano Ronaldo . Mendes l'...Commenta per primo Thomassocchiude la porta per Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski , così il tecnico del: 'Prendere un altro attaccante (dopo Sterling, ndr) non è la priorità. Non lo escludo, ma ora non è ...Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, accoglie Raheem Sterling, primo colpo della nuova proprietà: "Era la nostra priorità e siamo ...