Chelsea, Tuchel: «Lukaku voleva andarsene. Ritorno? Non si può escludere» (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomas Tuchel parla del possibile futuro di Romelu Lukaku. Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea sull’attaccante Thomas Tuchel ha parlato di Romelu Lukaku a Sky Sports UK. Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea. LE PAROLE – «Era suo desiderio andarsene, ne ha avuto la possibilità e con la società abbiamo deciso di lasciarlo partire. Non so quante probabilità ci siano che possa tornare, anche se non si può escludere visto che è andato via in prestito. Non spetta a me decidere in ogni caso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomasparla del possibile futuro di Romelu. Le dichiarazioni del tecnico delsull’attaccante Thomasha parlato di Romelua Sky Sports UK. Le dichiarazioni del tecnico del. LE PAROLE – «Era suo desiderio, ne ha avuto la possibilità e con la società abbiamo deciso di lasciarlo partire. Non so quante probabilità ci siano che possa tornare, anche se non si puòvisto che è andato via in prestito. Non spetta a me decidere in ogni caso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

