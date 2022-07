Chelsea, Tuchel: «Cristiano Ronaldo? Non escludo la firma di un altro attaccante…» (Di giovedì 14 luglio 2022) L’allenatore del Chelsea Tuchel ha risposto alla domanda sull’accostamento di Cristiano Ronaldo ai Blues Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha risposto a una domanda riguardante il recente accostamento di Cristiano Ronaldo ai Blues. Le sue parole riportato da Sky Sports News. LE PAROLE – «Cristiano Ronaldo? Non escluderei la firma di un altro attaccante, ma non è la nostra priorità. La priorità in questo momento è la nostra difesa, non è un segreto. Abbiamo perso i migliori giocatori e quindi ora dobbiamo sostituirli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) L’allenatore delha risposto alla domanda sull’accostamento diai Blues Thomas, allenatore del, ha risposto a una domanda riguardante il recente accostamento diai Blues. Le sue parole riportato da Sky Sports News. LE PAROLE – «? Non escluderei ladi unattaccante, ma non è la nostra priorità. La priorità in questo momento è la nostra difesa, non è un segreto. Abbiamo perso i migliori giocatori e quindi ora dobbiamo sostituirli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

