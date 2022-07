“Che schifo!”: clamoroso al GF VIP, lite dietro le quinte [FOTO] (Di giovedì 14 luglio 2022) Si alza la tensione nello studio del GF VIP. La discussione è ormai scoppiata, non c’è modo di placare la acque: si prevedono fuoco e fiamme Alfonso Signorini (Youtube)Se la sesta edizione del GF VIP si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié e la consacrazione di una delle edizioni più viste di sempre, la settima si preannuncia ancora più tosta. In partenza a metà settembre, Alfonso Signorini è pronto a guidare i suoi “vipponi” in una nuova esperienza immersiva, che sicuramente creerà in loro nuove consapevolezze. Al suo fianco, per la settima edizione del GF VIP, ci saranno Orietta Berti e la ormai navigata Sonia Bruganelli. Nelle ultime ore, però, dietro le quinte è esplosa una feroce lite: sono volate parole pesantissime, il commento è senza pietà. Nuova edizione già in crisi? Ecco cos’è successo. GF VIP: Sonia Bruganelli ... Leggi su specialmag (Di giovedì 14 luglio 2022) Si alza la tensione nello studio del GF VIP. La discussione è ormai scoppiata, non c’è modo di placare la acque: si prevedono fuoco e fiamme Alfonso Signorini (Youtube)Se la sesta edizione del GF VIP si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié e la consacrazione di una delle edizioni più viste di sempre, la settima si preannuncia ancora più tosta. In partenza a metà settembre, Alfonso Signorini è pronto a guidare i suoi “vipponi” in una nuova esperienza immersiva, che sicuramente creerà in loro nuove consapevolezze. Al suo fianco, per la settima edizione del GF VIP, ci saranno Orietta Berti e la ormai navigata Sonia Bruganelli. Nelle ultime ore, però,leè esplosa una feroce: sono volate parole pesantissime, il commento è senza pietà. Nuova edizione già in crisi? Ecco cos’è successo. GF VIP: Sonia Bruganelli ...

Pubblicità

heather_parisi : L'arroganza e il bullismo da mentecatto di @RobertoBurioni che offende @alessia_smile6 x il suo aspetto fisico (bod… - borghi_claudio : Segnalate in massa questo ominicchio che ha pensato bene di prendere in giro Alessia. Miseria umana. Vergogna. Sch… - AlbertoBagnai : Che schifo. - SHIN_Fafnhir : @SalvatoreCiacco @Bra_raffa @ProfCampagna Finché non stiamo peggio dei koreani e degli afghani (dopo trattamento Us… - Chiarasol2 : @agorarai @ProfLopalco E niente, faranno di tutto per non mandarci a votare, con la scusa dei contagi alle stelle m… -