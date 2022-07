Centrosinistra: Sala, 'campo largo non c'è, se si va a elezioni a ottobre per Pd è un problema' (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug.(Adnkronos) - "Il campo largo non c'è; io lo dico da mesi, non c'è e obiettivamente ora il problema è del Pd". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all'evento 'Le città al centro. Idee, progetti, storie e futuri possibili', che si è svolto a Milano. "Oggi -osserva Sala- il campo del Centrosinistra è composto in maniera certa dal Pd più la formazione di Bonelli e Fratoianni. Potrà esserci dell'altro? Dipende da quando si andrà a votare". Perché "con le notizie che abbiamo, si potrebbe andare a votare anche ad ottobre. Ed è abbastanza evidente che ora sarebbe un problema". Da mesi, aggiunge, "dico che quando si parla delle divisioni del centrodestra è un errore. Certamente il centrodestra è diviso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug.(Adnkronos) - "Ilnon c'è; io lo dico da mesi, non c'è e obiettivamente ora ilè del Pd". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppeintervenendo all'evento 'Le città al centro. Idee, progetti, storie e futuri possibili', che si è svolto a Milano. "Oggi -osserva- ildelè composto in maniera certa dal Pd più la formazione di Bonelli e Fratoianni. Potrà esserci dell'altro? Dipende da quando si andrà a votare". Perché "con le notizie che abbiamo, si potrebbe andare a votare anche ad. Ed è abbastanza evidente che ora sarebbe un". Da mesi, aggiunge, "dico che quando si parla delle divisioni del centrodestra è un errore. Certamente il centrodestra è diviso, ...

