Centaurus | la nuova sottovariante di Omicron «Ecco perché potrebbe causare nuove ondate»

MediasetTgcom24 : Covid, in Gran Bretagna scatta l'allarme per Centaurus: la nuova sottovariante di Omicron #centaurus #omicron… - LaStampa : Inghilterra: preoccupa Centaurus, nuova variante di Omicron. I virologi: “Potenzialmente ancora più trasmissibile” - DeodatoRibeira : RT @ViVilaVitaOra: 'La nuova sotto variante Centaurus contagia molto di più di Omicron 5' Tutte queste notizie mi ricordano la vecchia pub… - ViVilaVitaOra : 'La nuova sotto variante Centaurus contagia molto di più di Omicron 5' Tutte queste notizie mi ricordano la vecchi… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Gli scienziati inglesi lanciano l’allarme su Centaurus (BA 2.75), la nuova variante Covid individuata per la prima volta in In… -

In Europa e nel mondo cresce l'allarme per la varianteBA.2.75 di Omicron che proviene dell'India. Questavariante è stata rilevata per la prima volta nel paese asiatico a inizio ...I virologi del Regno Unito hanno espresso preoccupazione per la diffusione dellasub - variante del Covid - 19 ribattezzata. Si tratta della mutazione BA.2.75 di Omicron, quindi "una variante di una variante" che "sicuramente è una potenziale candidata per ...Omicron, cos’è la sottovariante Centaurus. La sottovariante di Omicron Ba.2.75, ribattezzata ‘Centaurus’, è stata rilevata per la prima volta in India a inizio maggio e da allora è stata registrata in ...Non bastasse Omicron, una nuova sottovariante proccupa i rivologi perché dovrebbe diventare la causa di nuove ondate: è stata soprannominata Centaurus la ...