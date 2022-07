Caso Huber | 500 donne denunciano | “Aggredite dagli autisti”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre in Italia infuria la protesta dei tassisti, che vedono nella possibile liberalizzazione delle licenze e soprattutto nel fenomeno Uber il nemico giurato da respingere per mantenere il monopolio, il gigante americano si trova a dover fronteggiare altre due grosse questioni. Quella relativa alle influenze politiche in Europa, che coinvolge fra gli altri Renzi e Macron, ed una giudiziaria, una class action al tribunale di San Francisco, con oltre 500coinvolte. La class action Nella class action, che è stata depositata al tribunale di San Francisco, il gigante del “ride-hailing” viene accusato di non aver affrontato il problema, pur essendo a conoscenza della sua portata sin dal 2014. In questi anni quindi sono aumentati i casi di aggressioni, dalle molestie fino al sequestro e allo stupro, delle passeggere, ha denunciato Slater Slater Schulman, lo studio ...