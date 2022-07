Carenza di manodopera, la Germania vara il “pacchetto immigrazione” per garantirsi lavoratori qualificati da Paesi extra-Ue (Di giovedì 14 luglio 2022) Il governo tedesco mercoledì 6 luglio ha varato il primo pacchetto immigrazione, lo Chance-Aufenthaltsrecht, per acquisire lavoratori qualificati originari da Paesi terzi non Ue e tamponare la crisi di manodopera specializzata, dando prospettive a chi è già integrato in Germania di rimanervi senza paura di espulsione. C’era già una legge per l’immigrazione di specialisti da Paesi non Ue, la Fachkräfteeinwanderungsgesetz di due anni fa, che ammetteva l’ingresso per sei mesi per cercare un posto di istruzione e dopo il diploma ancora la possibilità di rimanere per un anno per cercare lavoro, oltre a facilitare il riconoscimento dei titoli di studio. Però non ha risposto alle aspettative. Il nuovo provvedimento facilita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Il governo tedesco mercoledì 6 luglio hato il primo, lo Chance-Aufenthaltsrecht, per acquisireoriginari daterzi non Ue e tamponare la crisi dispecializzata, dando prospettive a chi è già integrato indi rimanervi senza paura di espulsione. C’era già una legge per l’di specialisti danon Ue, la Fachkräfteeinwanderungsgesetz di due anni fa, che ammetteva l’ingresso per sei mesi per cercare un posto di istruzione e dopo il diploma ancora la possibilità di rimanere per un anno per cercare lavoro, oltre a facilitare il riconoscimento dei titoli di studio. Però non ha risposto alle aspettative. Il nuovo provvedimento facilita ...

