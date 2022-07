Carceri, capo Dap: “Nessun arretramento su 41 bis, visite associazioni ci sono sempre state’ (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nessun arretramento né allentamento del regime del 41 bis che resta un presidio essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata “. Lo ha assicurato il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, in audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato, riferendosi alla vicenda dell’autorizzazione della visita di esponenti dell’Associazione ‘Nessuno tocchi Caino’ in Carceri sarde che ospitano detenuti al 41 Bis Renoldi ha poi ricordato che “la ministra Cartabia ha firmato più di 520 decreti tra proroghe e applicazioni del 41 bis in poco più di un anno. Siamo al cospetto di uno strumento fondamentale. Vorrei rassicurare su questo: Nessun arretramento nel contrasto alla criminalità organizzata e in particolare alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “né allentamento del regime del 41 bis che resta un presidio essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata “. Lo ha assicurato ildel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, in audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato, riferendosi alla vicenda dell’autorizzazione della visita di esponenti dell’Associazione ‘o tocchi Caino’ insarde che ospitano detenuti al 41 Bis Renoldi ha poi ricordato che “la ministra Cartabia ha firmato più di 520 decreti tra proroghe e applicazioni del 41 bis in poco più di un anno. Siamo al cospetto di uno strumento fondamentale. Vorrei rassicurare su questo:nel contrasto alla criminalità organizzata e in particolare alla ...

