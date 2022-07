Caos sulla Roma/Velletri/Albano/Frascati: si fermano i treni per lavori, ecco da quando (Di giovedì 14 luglio 2022) Saranno mesi ‘neri’ e di passione per i pendolari, quelli che tra una settimana dovranno fare i conti con dei lavori sulla linea ferroviaria Roma – Velletri, Roma – Albano e Roma – Frascati. Molti mezzi si fermeranno, altri verranno cancellati, ma trenitalia ha annunciato che ci saranno navette e bus sostitutive. Fino a quando ci saranno i lavori I lavori, come ha fatto sapere trenitalia, riguardano il potenziamento infrastrutturale tra Ciampino e Velletri, Ciampino e Albano, Ciampino e Frascati. Dalle ore 23.45 di venerdì 22 luglio alle 16.00 di domenica 4 settembre potrebbero esserci dei disagi. E delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) Saranno mesi ‘neri’ e di passione per i pendolari, quelli che tra una settimana dovranno fare i conti con deilinea ferroviaria. Molti mezzi si fermeranno, altri verranno cancellati, matalia ha annunciato che ci saranno navette e bus sostitutive. Fino aci saranno i, come ha fatto saperetalia, riguardano il potenziamento infrastrutturale tra Ciampino e, Ciampino e, Ciampino e. Dalle ore 23.45 di venerdì 22 luglio alle 16.00 di domenica 4 settembre potrebbero esserci dei disagi. E delle ...

