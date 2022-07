Canone Rai, altra batosta: gli italiani rischiano grosso (Di giovedì 14 luglio 2022) Adesso tutti gli italiani rischiano grosso, visto che il mancato pagamento del Canone Rai potrebbe arrivare una pesantissima multa: i dettagli. Tutti gli italiani sono chiamati a pagare il Canone Rai. Per tutti coloro che decideranno di sottrarsi al pagamento dell’imposta potrebbe infatti arrivare una pesantissima multa. Andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere a breve. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Adesso tutti gli, visto che il mancato pagamento delRai potrebbe arrivare una pesantissima multa: i dettagli. Tutti glisono chiamati a pagare ilRai. Per tutti coloro che decideranno di sottrarsi al pagamento dell’imposta potrebbe infatti arrivare una pesantissima multa. Andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere a breve. L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

smilypapiking : RT @Michele_Anzaldi: Conte sfiducia il governo e fa cadere Draghi nel mezzo di una guerra e alla vigilia del razionamento dell'energia, ma… - Loredanataberl1 : RT @massimotwiter1: @DavideR46325615 @Adelchi16 Come cosa ha fatto? ??Per ingraziarsi la Rai ha messo in bolletta l’estorsione del canone TV… - waffusha : RT @OGiannino: Un Paese in cui tv private non protestano contro RAI che malgrado canone leva pubblicità a privati, ma chiedono anch’esse ca… - giancarlodeoda1 : @drewviola Con tutta la pubblicità che fanno non gli basta? Il guaio è che la pubblicità è aumentata enormemente an… - adrianobusolin : RT @massimotwiter1: @DavideR46325615 @Adelchi16 Come cosa ha fatto? ??Per ingraziarsi la Rai ha messo in bolletta l’estorsione del canone TV… -