Cannabis, Meglio Legale e Coscioni in piazza: “Si voti ora”. Magi: “Da Pd e M5s manca volontà politica”. Cappato: “Ostruzionismo si supera” (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel giorno in cui alla Camera dei Deputati sarebbero dovute iniziare le votazioni per la proposta di legge per la legalizzazione della coltivazione domestica di quattro piante di Cannabis, poi slittata tra Ostruzionismo parlamentare della Lega, fibrillazioni interne alla maggioranza e con Pd e M5s che non hanno forzato la mano, sono state le associazioni Coscioni e Meglio Legale a rilanciare il provvedimento, chiedendo che si arrivi subito al voto e non si rinvii tutto a settembre. “C’è stato un gioco delle parti. Quella della Lega è stata più una farsa, una scena teatrale, ci sono altre responsabilità politiche. Pd e M5s non hanno chiesto una rimodulazione del calendario, non si sono opposti. Questo perché va bene a una maggioranza del Parlamento non arrivare a un voto, perché forse sarebbero in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel giorno in cui alla Camera dei Deputati sarebbero dovute iniziare le votazioni per la proposta di legge per la legalizzazione della coltivazione domestica di quattro piante di, poi slittata traparlamentare della Lega, fibrillazioni interne alla maggioranza e con Pd e M5s che non hanno forzato la mano, sono state le associazionia rilanciare il provvedimento, chiedendo che si arrivi subito al voto e non si rinvii tutto a settembre. “C’è stato un gioco delle parti. Quella della Lega è stata più una farsa, una scena teatrale, ci sono altre responsabilità politiche. Pd e M5s non hanno chiesto una rimodulazione del calendario, non si sono opposti. Questo perché va bene a una maggioranza del Parlamento non arrivare a un voto, perché forse sarebbero in ...

Pubblicità

DSantanche : Il #governo e la maggioranza vanno avanti con voti di fiducia e accordi al ribasso, con la sinistra che pensa a… - serpillimassimo : @IXgennaio1900 @YoSoyMaudit Veleno? Non esiste una dose letale di Cannabis. Non può essere considerata droga perchè… - francienz146 : @sbonaccini Se pensano a cannabis e ius soli sarà meglio fallo cadere questo governo! - anco74 : @Marta_Brambilla Eccerto che violazione può esserci in un tweet che afferma, in lingua inglese, che la caffeina è meglio della cannabis. - Blowjoint : RT @iervolino_m: Oggi mercoledì 13luglio, giornata in cui alla Camera dei Deputati sarebbe dovuta proseguire la discussione sulla proposta… -