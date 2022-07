Can Yaman, per lui una nuova fiamma italiana: è l’attrice di una amata fiction? (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono diverse settimane che si vocifera in merito ad una simpatia molto particolare, nata tra Can Yaman e Francesca Del Fa. Il gossip impazza e ci si domanda se il divo turco e la protagonista de Il Paradiso delle Signore facciano coppia fissa. Intanto è giunto lo scoop, con tanto di foto che dimostrano la nascita di questa nuova simpatia. Can Yaman e Francesca Del Fa sono una coppia? Can Yaman è stato ospite d’onore al ‘Filming Italy Sardegna’. L’attore è stato premiato per il suo impegno nel sociale che non smette mai di stupire. Sembrerebbe che il divo turco e Francesca Del Fa la Irene Cipriani de ‘Il Paradiso delle Signore’, si siano avvicinati. Presente alla manifestazione per essere premiata, l’attrice avrebbe stretto immediatamente un bel legame con Can, tanto che i beninformati hanno più volte ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono diverse settimane che si vocifera in merito ad una simpatia molto particolare, nata tra Cane Francesca Del Fa. Il gossip impazza e ci si domanda se il divo turco e la protagonista de Il Paradiso delle Signore facciano coppia fissa. Intanto è giunto lo scoop, con tanto di foto che dimostrano la nascita di questasimpatia. Cane Francesca Del Fa sono una coppia? Canè stato ospite d’onore al ‘Filming Italy Sardegna’. L’attore è stato premiato per il suo impegno nel sociale che non smette mai di stupire. Sembrerebbe che il divo turco e Francesca Del Fa la Irene Cipriani de ‘Il Paradiso delle Signore’, si siano avvicinati. Presente alla manifestazione per essere premiata,avrebbe stretto immediatamente un bel legame con Can, tanto che i beninformati hanno più volte ...

