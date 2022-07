Can Yaman nuova fidanzata: sta con Francesca Del Fa, alias Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore? FOTO (Di giovedì 14 luglio 2022) Qualche settimana fa vi avevamo accennato di un presunto flirt fra Can Yaman e Francesca Del Fa, l’attrice de Il Paradiso delle Signore. Sembra che i due divi si stiano ancora frequentando. È una cosa seria? Leggi anche: Paola Di Benedetto, dopo Rkomi, ha un nuovo fidanzato: chi è il nuovo amore della conduttrice? Ecco... Leggi su donnapop (Di giovedì 14 luglio 2022) Qualche settimana fa vi avevamo accennato di un presunto flirt fra CanDel Fa, l’attrice de Il. Sembra che i due divi si stiano ancora frequentando. È una cosa seria? Leggi anche: Paola Di Benedetto, dopo Rkomi, ha un nuovo fidanzato: chi è il nuovo amore della conduttrice? Ecco...

Pubblicità

NDarghahi : RT @ANTONIE00297505: Buondí mondo,affrontiamo un'altra giornata di lavoro,con lui ,con la sua determinazione,con la sua grinta,con la vogli… - ANTONIE00297505 : Buondí mondo,affrontiamo un'altra giornata di lavoro,con lui ,con la sua determinazione,con la sua grinta,con la vo… - loveemison : @666Jodara poi hai tirato in mezzo un discorso che non c'entrava niente, non puoi prendertela con il resto delle do… - ParliamoDiNews : Can Yaman e l`attrice del Paradiso delle Signore: le foto, c`è del tenero #canyaman #IlParadisoDelleSignore… - 666Jodara : Bene questo discorso cara nazifemminista vergognosa fallo anche alle admin di Alpha woman che sessualizzano qualsia… -