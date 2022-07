Pubblicità

anteprima24 : ** Camorra: stroncato nuovo gruppo criminale: 29 arresti ** - Ao_estica_zz : RT @lvogruppo: ?? Boss di camorra muore in ospedale: stroncato da un infarto. - lvogruppo : ?? Boss di camorra muore in ospedale: stroncato da un infarto. - NapoliToday : #Cronaca Boss di camorra muore in ospedale: stroncato da un infarto -

NapoliToday

Il 68enne boss dellaGerardo Perillo è deceduto ieri all'ospedale Maria Vittoria di Torino. Dal carcere delle Vallette, dove era detenuto per alcuni omicidi e per altri reati, era stato trasportato d'urgenza in ...... anche in odore di mafia, legati a 'ndranghetisti o a epigoni dellache godono di questo ... Mentre Marco Esposito, meglio conosciuto come 'Barboncino', boss di Ostia, a marzo è stato... Boss di camorra muore in ospedale: stroncato da un infarto We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il 68enne boss della camorra Gerardo Perillo è deceduto ieri all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Dal carcere delle Vallette, dove era detenuto per alcuni omicidi e per altri reati, era stato traspo ...