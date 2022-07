Pubblicità

mattinodinapoli : Camorra a Pianura, scatta il blitz: due arresti per droga, estorsione e tentato omicidio - PrimaCommunica2 : #Cronaca Blitz anti-camorra della Polizia a Pianura: numerosi arresti - cronachecampane : Camorra, blitz a Pianura: 2 arresti per tentato omicidio #Camorra #Napoli #primopiano - ViViCentro : Pianura si ribella alla camorra con le parole di Don Coluccia VIDEO #CronacaNapoli - ElettricM : RT @NotizieFrance: Pianura si ribella alla camorra con le parole di Don Coluccia che si presenta con un megafono fuori una piazza di spacci… -

Raccontando frottole su presunte "strade non aperte al resto dei cittadini perché controllate dalla" (sono originario die in via Napoli ci passo tutti i giorni, ndr). Sensazionalismo ...Venerdì saremo nuovamente in piazza a fianco dei cittadini diper manifestare contro lae le criminalità che stanno dilaniando il quartiere. Saremo qui per gridare assieme ai ...Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato nel quartiere napoletano di Pianura in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal .... Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato nel quartiere napoletano di Pianura in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. del Tri ...